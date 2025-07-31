У Костянтинівці під обстріл потрапив 14-поверховий будинок: рятувальники показали наслідки атаки

Рятувальники ліквідують наслідки російського обстрілу у Костянтинівці 30 липня. Фото: ДСНС у Донецькій області

У середу, 30 липня, у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російського обстрілу було пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), спалахнули балкони з другого по восьмий поверхи, а також одна квартира.

Пожежу було ліквідовано на площі 100 кв. метрів, зазначили у ДСНС.

Крім того, внаслідок обстрілів спалахнули три приватні будинки та господарська споруда.

Постраждали троє місцевих мешканців.

Рятувальники загасили вогонь на загальній площі 200 кв. метрів.

Нагадаємо, вранці 31 липня місто Костянтинівка Краматорського району Донецької області зазнало трьох російських обстрілів. В результаті було пошкоджено будинки та вантажівку.