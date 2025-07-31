Вибух у Краматорську: центр міста задихається від пилу та диму

У Краматорську вдень 31 липня пролунав вибух. Як повідомляє кореспондент «Новини Донбасу», стався обстріл. Внаслідок цього видно задимлення в районі центру міста.

Очевидці повідомляють, що у районі «прильоту» вулиці заповнила суміш пилу та диму.

Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, вранці 31 липня місто Костянтинівка Донецької області зазнало трьох російських обстрілів. В результаті було пошкоджено будинки та вантажівку. У середу, 30 липня, у місті внаслідок російського обстрілу було пошкоджено 14-поверховий житловий будинок.