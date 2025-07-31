Депутат-колаборант передав до РФ 24 тис. тонн урожаю

Депутат-колаборант незаконно передав до РФ урожай фермерів.

На окупованій території Запорізької області депутат Кам'янсько-Дніпровської міськради від ОПЗЖ передав до Росії майже 24 тисячі тонн сільгосппродукції. Збитки оцінюють у понад 56 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.



За даними слідства, влітку 2022 року підозрюваний, який раніше обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві, скористався тимчасовою окупацією і без відома власника передав врожай зі складів підприємства в Кам'янці-Дніпровській представникам окупаційної адміністрації РФ.



Прокурори повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 191 КК України — колабораційна діяльність та розтрата майна в умовах воєнного стану. Розслідування триває.