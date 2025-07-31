Низка нафтозаводів Індії призупинила закупівлю нафти з РФ після попередження Трампа — Reuters

Індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Співрозмовники видання пов'язують це з тим, що цього місяця знижки на російські сорти стали меншими, а президент США Дональд Трамп застеріг від покупки нафти у Москви.
Закупівлі припинили компанії Indian Oil Corp., Hindustan Petroleum Corp., Bharat Petroleum Corp., Mangalore Refinery Petrochemical Ltd., повідомили Reuters чотири джерела.
За словами джерел, російську нафту замінили в основному близькосхідними сортами та нафтою із Західної Африки.
І хоча найбільшими покупцями російської нафти в Індії є приватні компанії Reliance Industries і Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% від загальних нафтопереробних потужностей Індії, що становлять 5,2 млн барелів на день, зазначає агентство.
Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, є найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.
Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадженням 100% мита для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не досягне масштабної мирної угоди з Україною.
Напередодні президент США пообіцяв оштрафувати Індію за покупку нафти та зброї з Росії.
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