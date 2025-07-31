Під час нічного удару по Києву постраждала кіностудія, де створювалась «Симфонія Донбасу»

У четвер, 31 липня, внаслідок масованого ракетного обстрілу Києва постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одна із найстаріших та найважливіших кіностудій світу. Про це повідомило Держагентство України з питань кіно.



Це місце — не просто кіностудія, а культурний символ України із більш ніж сторічною історією. Саме тут народжувалося українське поетичне кіно та формувався дух національного спротиву у найважчі часи.



На студії було створено такі знакові фільми як «Земля», «Ентузіазм (Симфонія Донбасу)» та «Тіні забутих предків» — кінострічки, які стали класикою світового кінематографу.



Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення кіностудії, а також частково зруйновано будівлю готелю. Вибуховою хвилею вибило близько 90 вікон. Це найзначущі руйнування об'єкта з початку повномасштабного вторгнення.



Проте завдані збитки — не лише матеріальні. Це усвідомлена спроба знищити культурну пам'ять та спадщину, яка формувалася століттями, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві продовжують розбирати завали після нічного ракетно-дронового обстрілу. У Києві — вісім загиблих, постраждалих — 124 мирні жителі.