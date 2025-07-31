«Влада» окупованої Луганщини пообіцяла підготувати будинки до опалювального сезону, але не уточнила деталі

Так званий «міністр будівництва та ЖКГ ЛНР» Ігор Жарков заявив, що у чотирьох містах захопленого регіону буде опалення. Йдеться про Рубіжне, Кремінну, Сіверськодонецьк та Лисичанськ.



«Близько 1,5 тис. житлових будинків у Рубіжному, Кремінній, Сіверськодонецьку та Лисичанську будуть підготовлені до майбутнього опалювального періоду. Чому не все готуємо? Бо там люди не скрізь мешкають. Там роботи ще складніші, бо зона поки що відносно спокійна», — заявив він.



Фейковий міністр повідомив, що фахівці відновлюють тепловий контур у будинках.



Варто уточнити, що критична інфраструктура цих міст здебільшого зруйнована.



Раніше ми писали, що окупаційна влада Донецька визнала аварійними 13 км міського водопроводу та майже 1 км каналізаційних колекторів.

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