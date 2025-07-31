Росія вдарила по центру Краматорська: що відомо

Щонайменше одна людина загинула і 11 дістали поранення внаслідок російського удару по Краматорську вдень 31 липня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, російські війська завдали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого половина будівлі зруйнована вщент.



Серед 11 постраждалих одна людина перебуває у тяжкому стані. На місці трагедії працюють усі відповідальні служби, надаючи допомогу та розбираючи завали.

Як повідомлялося, у Краматорську вдень 31 липня пролунав вибух. Внаслідок цього видно задимлення в районі центру міста.