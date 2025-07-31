З 1 серпня в окупованому Донецьку зросте вартість проїзду у низці автобусів

В окупованому Донецьку з 1 серпня зросте вартість проїзду на деяких автобусних маршрутах

Проїзд автобусними маршрутами №23 і 24б в окупованому Донецьку підвищиться з 1 серпня до 40 рублів. Про це окупаційному виданню ДАН розповіли у пресслужбі «міністерства транспорту ДНР».

«Ті міжмуніципальні маршрути, де оголосили про збільшення вартості проїзду, працюють за нерегульованим тарифом на перевезення пасажирів. У зв'язку із збільшенням витрат на обслуговування, у тому числі на безпеку пасажирів, перевізники цих маршрутів вирішили підняти оплату за проїзд, й повідомили про своє рішення усі зацікавлені сторони», — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що підвищення проїзду торкнеться маршрутів №23 та 24б, які з'єднують Донецьк із Червоногвардійським районом Макіївки.

З такої ж причини раніше вартість проїзду було збільшено на міжмуніципальних автобусах №19 та 19а.