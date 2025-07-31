Воєнні із Сіверськодонецької громади отримали 180 тисяч гривень під час відпустки

Шестеро військовослужбовців із Сіверськодонецької громади отримали грошову допомогу під час щорічної відпустки на загальну суму 180 тисяч гривень.



Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація, у Сіверськодонецькій міській військовій адміністрації впроваджено нову програму підтримки для військовослужбовців на період відпустки. Взяти участь в ініціативі можуть усі захисники — мешканці громади, які на момент відпустки проходять службу у Силах оборони України.

Розмір допомоги становить до 30 000 гривень на одного військовослужбовця та не більше 75 000 гривень на сім'ю. Підтримка здійснюється у рамках Комплексної програми підтримки захисників, захисниць та членів їхніх сімей на 2025 рік, йдеться у повідомленні Луганської ОВА.

Нагадаємо, Управління з питань ветеранської політики Луганської ОВА зробило акцент на підтримці та супроводі ветеранів та демобілізованих.