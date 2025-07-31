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В окупованому Маріуполі 18-річного жителя засудили до семи років «за держзраду та шпигунство»

31 липня 2025, 17:05

В окупованому Маріуполі 18-річного жителя засудили до семи років «за держзраду та шпигунство»

18-річного жителя окупованого Маріуполя засудили до семи років «за збирання відомостей про ЗС РФ».

Як пише російське держагентство ТАСС, 18-річного мешканця окупованого Росією Маріуполя засуджено до семи років за збір відомостей про ЗС РФ для українських спецслужб. Про це повідомили в управлінні ФСБ РФ.

На камеру російським силовикам хлопець заявив, що не отримував від України грошей за передачу даних.

«Свою злочинну діяльність він розпочав ще громадянином України. Отримавши російський паспорт, продовжив на безоплатній основі збирати інформацію на користь противника», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники регіонального Управління ФСБ затримали його у січні 2025 року.

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