У Києві оголошено День жалоби: 1 серпня приспустять усі прапори

У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки на столицю. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.



На знак скорботи прапори на всіх комунальних установах будуть приспущені . Також міська влада рекомендує приспустити державні прапори на будинках, які перебувають у державній та приватній власності.



У день жалоби за загиблими в Києві заборонено проведення будь-яких розважальних заходів, йдеться в повідомленні. На момент публікації кількість загиблих зросла до дванадцяти.

Нагадаємо, минулої ночі мешканці Києва пережили черговий обстріл ракетами та дронами.