ЗСУ та DeepState спростували інформацію про захоплення Часів Яру

Вранці, 31 липня, Міноборони РФ із позначкою «терміново» оголосило про нібито повне захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Цю інформацію спростували як українські військові, так і аналітики проєкту DeepState.



За їхніми даними, російські війська не контролюють Часів Яр, а лише провели чергову акцію так званої «прапорівки» — встановлення прапорів у тилу української оборони без фактичного контролю за територією.

Джерело: DeepState



Сьогодні у мережі з'явилося відео, на якому російські військовослужбовці встановлюють прапори у мікрорайонах Шевченка та біля будівлі цеху №2. Проте, як стверджують українські джерела, супротивник не утримує ані ці райони, ані саме місто.

За останні два місяці російські сили лише трохи просунулися з північного сходу та сходу у бік мікрорайону Шевченка. Решта дій, за твердженням українських бійців, — це нічні проникнення в тил з метою встановлення прапорів, які потім демонструються як «завоювання».



Більшість учасників таких акцій, за словами DeepState, вже ліквідовано — ці операції зазвичай є «в один бік». У ранній публікації аналітики писали, що за подібні вилазки російським солдатам обіцяють оплачувану відпустку, на що багато хто погоджується.



Офіцери та бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які утримують найскладнішу ділянку оборони, підтверджують, що Часів Яр залишається під контролем українських Сил оборони, йдеться у повідомленні DeepState.