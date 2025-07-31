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12 років в'язниці: ексголовлікаря Скадовська засудили за колабораціонізм

31 липня 2025, 19:00

12 років в'язниці: ексголовлікаря Скадовська засудили за колабораціонізм

Засуджений за колабораціонізм. Засуджений за колабораціонізм.

56-річного Костянтина Руденка, який під час окупації Скадовська очолив створену загарбниками «міську лікарню», заочно засудили до 12 років ув'язнення. Про це повідомив Центр Національного Спротиву.

За даними спротиву, після приходу російських військ він:

  • обійняв посаду керівника в нелегальному медзакладі;
  • погрожував українським медикам, які відмовлялися співпрацювати;
  • передавав окупантам інформацію про підлеглих.

Суд визнав Руденка винним за статтею про колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Вирок виніс Великоолександрівський районний суд.

«Зрада присязі лікаря — це подвійна зрада», — підкреслили в ЦНС..

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