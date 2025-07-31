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Нацгвардієць-шпигун: у Запоріжжі викрили агента російських спецслужб

31 липня 2025, 19:15

Нацгвардієць-шпигун: у Запоріжжі викрили агента російських спецслужб

Нацгвардієць-шпигун: у Запоріжжі викрили агента російських спецслужб

Служба безпеки України викрила чергового агента російських спецслужб. За оперативними даними, затриманий — мобілізований військовослужбовець однієї із бригад Національної гвардії, яка розміщена в Запоріжжі. Про це повідомляє сайт СБУ.

За інформацією слідства, він збирав і передавав представникам ФСБ РФ розвідувальні дані про стратегічно важливе оборонне підприємство в Дніпропетровській області. Цей об'єкт спеціалізується на виробництві вибухових речовин та різних видів боєприпасів. Також агент повідомляв ворогові інформацію про військову частину Нацгвардії, яка забезпечує охорону зазначеного об'єкта.

ФОТО Служби безпеки України

Встановлено, що фігурант самостійно вийшов на зв'язок із ФСБ та запропонував їм співпрацю за грошову винагороду. До мобілізації він працював на цьому ж підприємстві, що й забезпечило йому доступ до конфіденційної інформації.

Оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність та спільно з Нацгвардією провели затримання. Наразі зловмиснику пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ВСУ викрила двох агентів російської військової розвідки (ГРУ) у лавах Сил оборони України.

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