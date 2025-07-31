24-а механізована бригада показала, як відбила атаку окупантів у Часів Ярі

«Повне захоплення» Часів Яра — вже десята подібна заява за поточний рік. Насправді ж противник спробував прорив з використанням двох бронемашин — і безуспішно.



За інформацією офіційного Telegram-каналу 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, у складі штурмової групи РФ було помічено як мінімум три росіянки. Російське командування, скоріш за усе, через катастрофічні втрати кидає в бій навіть жінок — ймовірно, набраних із в'язниць.



Ці інформаційні вкиди про «взяття» не випадкові. Таким чином командування 98-ї дивізії ВДВ РФ прикриває свою нездатність виконати завдання, поставлене Кремлем. Реальних успіхів на полі бою немає – зате є гучні, але брехливі рапорти. Так працює армія РФ.



Чергову атаку відбили скоординовані сили 24-ї бригади за підтримки бійців 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ, 18-ї Слов'янської та 5-ї окремої штурмової бригади.



По суті, йдеться не про наступ, а про показові суїцидальні акції — заради гарної картинки з прапором на руїнах. Відео з «підсумками» російського наступу в Часів Ярі — все розставляє по місцях.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, Міноборони РФ заявило про нібито повне захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Цю інформацію спростували як українські військові, так і аналітики проєкту DeepState.