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Кількість загиблих у Києві від російського удару зросла до 16 – серед них двоє дітей

31 липня 2025, 22:19

Кількість загиблих у Києві від російського удару зросла до 16 – серед них двоє дітей

Кількість загиблих у Києві від російського удару зросла до 16 – серед них двоє дітей

Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі завершено, у Святошинському — продовжуються. Про це повідомляє ДСНС Києва.

У Святошинському районі Києва рятувальники витягли з-під завалів тіло чоловіка. Також Міністерство внутрішніх справ України повідомило , що внаслідок нічного удару по Києву загинула старший лейтенант поліції Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів під час аварійно-рятувальних робіт.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Ткаченко підтвердив загибель 16 людей і повідомив про загальну кількість постраждалих — 159. Серед загиблих — двоє дітей.

Нагадаємо, у четвер, 31 липня, Росія завдала по Києву масованого ракетно-дронового удару. 1 серпня у столиці оголошено Днем жалоби за загиблими від російської агресії.

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