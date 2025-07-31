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Донецький «Шахтар» впевнено обіграв «Бешикташ» та вийшов у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи

31 липня 2025, 23:10

Донецький «Шахтар» впевнено обіграв «Бешикташ» та вийшов у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи

Донецький «Шахтар» впевнено обіграв «Бешикташ» та вийшов у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи

Футболісти донецького «Шахтаря» здобули чергову перемогу над турецьким «Бешикташем» у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА. Матч-відповідь, що пройшов 31 липня 2025 року в Кракові (Польща), завершився з рахунком 2:0 на користь української команди.


Рахунок у матчі відкрив Кевін вже на 12-й хвилині, а остаточний результат встановив Кауан Еліас, забивши гол у компенсований до другого тайму час — на 45+2-й хвилині.

Джерело: t.me/sportua_news

Нагадаємо, перша гра відбулася 24 липня у Стамбулі та завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 4:2. Таким чином, за підсумками двох зустрічей (6:2) український клуб без проблем подолав другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи сезону 2025/26.

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