Вночі ударні безпілотники армії РФ атакували Слов'янськ: є руйнування

Наслідки нічного обстрілу Слов'янська російськими безпілотниками. Фото: МВА

У ніч проти 1 серпня місто Слов'янськ Донецької області в черговий раз зазнало повітряної атаки з боку російських окупаційних військ. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зазначається, що місто атакували ударні безпілотники «Герань-2».

«Влучання в центральну частину [міста], по вулиці Ярослава Мудрого, і в промзону», — йдеться у повідомленні.

За словами Ляха, пошкоджено будівлі медичних закладів, багатоповерхівки.

Обійшлося без постраждалих, зазначив він.

Місцеві жителі у пабликах опублікували відео нальоту російських безпілотників на місто.

За свідченнями очевидців, у місті прогриміли щонайменше вісім вибухів.