Вночі ударні безпілотники армії РФ атакували Слов'янськ: є руйнування

У ніч проти 1 серпня місто Слов'янськ Донецької області в черговий раз зазнало повітряної атаки з боку російських окупаційних військ. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Зазначається, що місто атакували ударні безпілотники «Герань-2».
«Влучання в центральну частину [міста], по вулиці Ярослава Мудрого, і в промзону», — йдеться у повідомленні.
За словами Ляха, пошкоджено будівлі медичних закладів, багатоповерхівки.
Обійшлося без постраждалих, зазначив він.
Місцеві жителі у пабликах опублікували відео нальоту російських безпілотників на місто.
За свідченнями очевидців, у місті прогриміли щонайменше вісім вибухів.
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