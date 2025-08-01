У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи: повідомляють про атаки БПЛА

Місто Таганрог Ростовської області Росії вночі атакували безпілотники. У пабликах місцеві жителі повідомляли, що чули близько 10 вибухів. За словами місцевих, до відбиття атаки БПЛА було підключено не лише системи ППО, а й бойові гелікоптери. Про це пише видання Baza.
У селі Новобессергенівка під Таганрогом уночі від уламків БПЛА спалахнув приватний житловий будинок, повідомили місцеві жителі.
За їхніми даними, пожежа виникла в будинку на вулиці Енгельса, згорів дах, зараз спалах ліквідовано, ніхто не постраждав.
Міноборони Росії повідомило про 12 збитих за ніч безпілотників над Ростовською областю та про один — над Азовським морем.
Тво губернатора Ростовської області Юрій Слюсар у телеграм-каналі написав про атаки на Таганрог, Новошахтинськ, М'ясниківський, Родіоново-Несвітайський, Неклінівський та Тарасівський райони.
Слюсар повідомив, що ніхто не постраждав, але в результаті атак є пошкодження.
У селі Петрушине Неклинівського району у приватному будинку на вулиці Стахановській пошкоджено зовнішню стіну, у будинку на вулиці Заводській загорілася покрівля, додав він.
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