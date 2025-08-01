Харківщина: обстріли Куп'янська та Балаклії — зруйновано інфраструктуру, загинула людина

Протягом доби російські військові завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах. Проти мирного населення ворог застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє поліція Харківської області.

У Куп'янську та населених пунктах Куп'янського району внаслідок обстрілів постраждали двоє місцевих жителів. 51-річного чоловіка у важкому стані було доставлено до лікарні, проте вранці, 1 серпня, він помер від травм, несумісних із життям. Ще один постраждалий — 54-річний мешканець Куп'янська — отримав поранення внаслідок вибуху.

Під обстріл потрапили житлові будинки, електропідстанція та складські приміщення. У селі Руська Лозова ворожий дрон атакував приватний будинок, який після удару спалахнув. Обійшлося без постраждалих.

Вночі російські сили направили безпілотника на місто Балаклія. Внаслідок удару пошкоджено підприємство та непрацюючий елеватор. Відбулася пожежа у складському приміщенні.

Наслідки російського обстрілу Харківщини ФОТО: Поліція Харківської області

Нагадаємо, Росія не припиняє завдавати масованих атак по українським містам. У ніч на 1 серпня місто Слов'янськ Донецької області в черговий раз зазнало повітряної атаки з боку російських окупаційних військ. Місто атакували ударні безпілотники «Герань-2».