У Краматорську кількість загиблих після вчорашньої атаки збільшилася до трьох — МВА

Кількість загиблих після вчорашнього удару по центру Краматорська збільшилася до трьох

Число жертв внаслідок російського удару по центру Краматорська вдень 31 липня збільшилося до трьох — від отриманих поранень у лікарні померла жінка 1970 року народження.

Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, на місці працюють усі відповідні служби, зазначив він.

Нагадаємо, російські війська вдень 31 серпня завдали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в центрі Краматорська Донецької області, внаслідок чого половину будівлі зруйновано вщент. Повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.