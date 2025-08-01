У Краматорську кількість загиблих після вчорашньої атаки збільшилася до трьох — МВА

Число жертв внаслідок російського удару по центру Краматорська вдень 31 липня збільшилося до трьох — від отриманих поранень у лікарні померла жінка 1970 року народження.
Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Пошуково-рятувальна операція продовжується, на місці працюють усі відповідні служби, зазначив він.
Нагадаємо, російські війська вдень 31 серпня завдали прицільного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в центрі Краматорська Донецької області, внаслідок чого половину будівлі зруйновано вщент. Повідомлялося про одного загиблого та 11 постраждалих.
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