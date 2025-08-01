У липні ЗСУ знищили рекордну кількість БПЛА РФ

ППО знищила рекордну кількість БПЛА в липні. Ілюстрація: створено за допомогою ШІ

У липні 2025 року армія РФ зазнала суттєвих втрат на фронті. За даними аналітичного проєкту OsintFlow+, який використовує зведення Генштабу ЗСУ та відкриту статистику Russian Casualties, протягом місяця українські сили знищили щонайменше 6 117 російських безпілотників — це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення.



Загалом втрати особового складу армії РФ за місяць становлять щонайменше 33 220 осіб. У техніці ворог втратив, зокрема, 85 танків і 140 бойових броньованих машин.

Також знищено 1 190 артилерійських систем, 24 реактивні системи залпового вогню, 3 198 одиниць автомобільної техніки, 14 одиниць спеціальної техніки, 13 засобів протиповітряної оборони, один літак і 115 крилатих ракет.



За окремим зведенням Командування Сил безпеки та оборони України, загальна кількість уражених або знищених цілей у липні (1-31.07) становить 23 433, з яких 5 134 — це особовий склад противника.

У ніч на 1 серпня (з 21:30 31 липня) противник атакував Україну 72 ударними БПЛА. За попередніми даними, станом на 09:00 засобами ППО було збито 44 ворожі дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни.