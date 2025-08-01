Поранено волонтера та мирних жителів: Покровська громада зазнала чотирьох обстрілів за день

Протягом минулої доби російські окупаційні війська чотири рази обстріляли Покровську громаду. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Покровської міської військової адміністрації.



Близько 06:00, 31 липня, під обстріл (тип озброєння уточнюється) потрапив приватний сектор у східній частині Покровська. Внаслідок удару поранення отримали двоє мирних жителів: чоловік 1957 року народження — осколкове поранення черевної порожнини; жінка 1950 року народження — осколкові поранення правої кисті та правої молочної залози.



В цей же час армія РФ обстріляла північно-східну частину міста, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Об 11:00 зафіксовано обстріл центральної частини Покровська. Постраждали двоє мирних громадян: жінка 1960 року народження — множинні осколкові поранення правої руки, ноги та тулуба, травматична ампутація нижньої третини правого передпліччя; чоловік 1956 року народження — осколкове поранення лівої гомілки.



Близько 12:00 центральна частина міста знову зазнала атаки. Поранено одну цивільну (дані уточнюються).



О 14:00 обстріляли південно-західну частину Покровська. Постраждав чоловік 1979 року народження — у нього діагностовано відкритий перелом ноги. Також повідомляється, що під час перебування у Покровській громаді на виїзді з міста Родинське отримав поранення волонтер — чоловік 1969 року народження. Потерпілого було доставлено до лікарні міста Павлоград. Пошкоджено автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon.



Крім того, стало відомо, що ввечері 30 липня близько 20:00 було здійснено обстріл північно-східної частини Покровська. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів: жінка 1970 року народження; чоловік (дані уточнюються). Пошкоджено багатоквартирний будинок.



Покровська військова адміністрація звернулася до мешканців громади із закликом якнайшвидше евакуюватися: «У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації наголошуємо на важливості своєчасної евакуації. Евакуаційні потяги вирушають із станції Павлоград І».



Для реєстрації на евакуацію доступні такі номери: контакт-центр Покровської МВА: 0-800-300-101; обласна гаряча лінія з питань евакуації: 0800-500-121; гаряча лінія підрозділу поліції «Білий янгол»: 066-561-91-02, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міста Донецької області знаходяться під постійним прицільним вогнем РФ. Російські війська вдень, 31 серпня, завдали удару по п'ятиповерховому житловому будинку в центрі Краматорська. Загинули троє мирних жителів та 11 поранено.