FPV-дрон ЗСУ знищив КАБ РФ, що впав на позиції окупантів

Місце детонації КАБ після влучання FPV-дрона.

У районі Соледара бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили нерозірвану керовану авіабомбу (КАБ), яка раніше впала на позиції російської піхоти. Відео опубліковане в Telegram-каналі бригади.

Місце скидання КАБ російською авіацією по позиціях загарбників на північний захід від Соледара в Донецькій області.

За даними проєкту War Archive, який зафіксував місце удару, боєприпас не спрацював і залишився лежати на північний захід від Соледара в Донецькій області.



На цій ділянці фронту розміщено підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку (так званої ЛНР) та бійці штурмових груп «Шторм-Z».

Згідно зі зведенням Генштабу, за останню добу втрати російської армії склали 940 осіб убитими та пораненими.