FPV-дрон ЗСУ знищив КАБ РФ, що впав на позиції окупантів

У районі Соледара бійці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона знищили нерозірвану керовану авіабомбу (КАБ), яка раніше впала на позиції російської піхоти. Відео опубліковане в Telegram-каналі бригади.
Місце скидання КАБ російською авіацією по позиціях загарбників на північний захід від Соледара в Донецькій області.
За даними проєкту War Archive, який зафіксував місце удару, боєприпас не спрацював і залишився лежати на північний захід від Соледара в Донецькій області.
На цій ділянці фронту розміщено підрозділи 6-го окремого мотострілецького полку (так званої ЛНР) та бійці штурмових груп «Шторм-Z».
Згідно зі зведенням Генштабу, за останню добу втрати російської армії склали 940 осіб убитими та пораненими.
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