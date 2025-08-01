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Україна посилює оборону на сході: зводиться потрійний щит укріплень

01 серпня 2025, 12:23

Україна посилює оборону на сході: зводиться потрійний щит укріплень

Україна посилює оборону на сході: зводиться потрійний щит укріплень

На сході України продовжується масштабне будівництво оборонних споруд, покликаних зупинити літній наступ російських військ. Про це пише «Оперативний Краматорськ» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, Україна розгортає найбільшу за час повномасштабної війни програму зі зміцнення фронту — від Донецької області до Запорізької та Харківської. Основна ставка — на швидкий темп будівництва та багаторівневий захист.

Програма зведення укріплень стартувала два роки тому, але регулярно стикається із затримками, ударами ворога та корупційними скандалами. Ці чинники вже призвели до проривів на півночі, де російські сили скористалися недобудованими рубежами та почали наступ чисельністю до 50 тисяч осіб.

Тепер основний акцент зроблено на потрійний пояс оборони: першу лінію будують піхотні підрозділи; другу — інженерні частини; третю, яка охоплює ключові міста та кордони областей, — цивільні адміністрації. Спільна мета — не допустити прориву супротивника вглиб української території.

Як повідомляється, обстановка на фронті, що швидко змінюється, вимагає перегляду підходів. Якщо раніше основним пріоритетом був захист від артилерії, тепер головна загроза — дрони. Сучасні траншеї копаються глибше, обладнуються укриттями для невеликих груп та командними пунктами для операторів безпілотників. Класичні пости спостереження поступово втрачають ефективність.

Нагадаємо, у липні ЗСУ знищили рекордну кількість БПЛА РФ.

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