Україна отримає від Німеччини ще дві установки Patriot

Найближчими днями бундесвер передасть Києву додаткові пускові установки Patriot, а протягом двох-трьох місяців компоненти до них. Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що натомість Німеччина стане першою країною у черзі на отримання від США нових Patriot останнього покоління — цю покупку оплачує сама ФРН.
Таку схему постачання запропонував у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус — щоб посилити протиповітряну оборону України якнайшвидше.
Загалом у Німеччини було 12 комплексів Patriot, але три вона передала Україні раніше, ще два орендувала Польща, а як мінімум один був постійно недоступний через технічне обслуговування чи навчання.
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