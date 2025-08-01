Україна отримає від Німеччини ще дві установки Patriot

Німеччина передасть Україні дві додаткові установки Patriot. Фото: Вікіпедія

Найближчими днями бундесвер передасть Києву додаткові пускові установки Patriot, а протягом двох-трьох місяців компоненти до них. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що натомість Німеччина стане першою країною у черзі на отримання від США нових Patriot останнього покоління — цю покупку оплачує сама ФРН.

Таку схему постачання запропонував у червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус — щоб посилити протиповітряну оборону України якнайшвидше.

Загалом у Німеччини було 12 комплексів Patriot, але три вона передала Україні раніше, ще два орендувала Польща, а як мінімум один був постійно недоступний через технічне обслуговування чи навчання.