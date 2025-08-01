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«АТЕШ» допоміг виявити танки РФ Т-62 на Запорізькому фронті

01 серпня 2025, 13:00

«АТЕШ» допоміг виявити танки РФ Т-62 на Запорізькому фронті

Танк Т-62 ЗС РФ у полі на Гуляйпільському напрямку. Танк Т-62 ЗС РФ у полі на Гуляйпільському напрямку.

Агент руху «АТЕШ» зі складу 57-ї окремої мотопіхотної бригади успішно зафіксував та оперативно передав Силам оборони України координати замаскованих російських танків Т-62 на Запорізькому напрямку.

Завдяки отриманій інформації українські військові отримали можливість швидко відреагувати та вжити заходів зі знищення техніки противника.

Особливо наголошується, що зростає кількість російських військових, які усвідомлюють злочинний характер війни та починають співпрацювати з українською стороною.

Останніми тижнями зафіксовано випадки передачі координат техніки, командних пунктів, а також саботажу наказів і навмисного виведення озброєння з ладу.

Переможемо цензуру разом!

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