Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівську громаду: поранено людину, пошкоджено міст

Російські військові завдали ударів керованими авіабомбами по території Костянтинівської громади 1 серпня: одну людину поранено, пошкоджено міст.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Внаслідок ворожого удару по Іванопольському старостинському округу було пошкоджено міст, який є частиною важливої транспортної артерії регіону. Крім того, по місту Костянтинівці завдано ще одного удару, внаслідок чого, на жаль, одна цивільна особа дістала поранення», — йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено фасад дільниці ритуальних послуг, фасади трьох багатоповерхових та трьох приватних житлових будинків, лінія газопроводу.
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