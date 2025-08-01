ГУР назвало ім'я командира, який запускає «шахеди» по Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило особисті дані російського офіцера, який командує підрозділом, що запускає ударні дрони «Шахед» територією України.



Як пише «Армія Inform» з посиланням на ГУР, йдеться про підполковника ЗС РФ Руслана Миколайовича Негруба — командира окремої бригади безпілотної авіації «ГРІМ "Каскад"» (в/ч 35666-Б), дислокованої у місті Коренівськ Краснодарського краю.



Під керівництвом Негруба ця бригада здійснює масовані атаки дронами-камікадзе по українській території, націлюючись у тому числі на цивільну та гуманітарну інфраструктуру з метою терору цивільного населення.



За інформацією ГУР, Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року. Його паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17 квітня 2003 року Моздокським РУВС Республіки Північна Осетія-Аланія. Він закінчив Ставропольське вище військове авіаційне інженерне училище.



Відомо, що він одружений з Надією Іванівною Негруб (дата народження — 8 березня 1981 року). Пара має сина, якому 20 років. Сім'я зареєстрована за адресою: Ставропольський край, місто Будьонівськ, мікрорайон Північний, будинок 1, квартира 76.

Нагадаємо, відомі також дані учасника окупації Маріуполя. Це Владислав Головін, морпіх 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту РФ. Під час окупації Маріуполя військовослужбовці цього підрозділу скоїли військові злочини, про що свідчать задокументовані дані.