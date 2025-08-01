На велосипеді збирала координати для прориву російських диверсантів під Сумами

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку російської військової розвідки, яка готувала проникнення диверсійно-розвідувальних груп країни-агресора у напрямку Сум. Про це повідомляє сайт СБУ.

За даними слідства, посібницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, завербована через проросійські Telegram-канали. Її головним завданням була розвідка прикордонних районів: жінка збирала координати розташування блокпостів та опорних пунктів Сил оборони України.

Згідно з оперативною інформацією, російська сторона мала намір використовувати отримані дані для організації проривів лінії фронту. Зокрема, ворог шукав уразливі місця та «сліпі зони» оборони, щоб зайти в тил та закріпитися до підходу основних сил.



Для виконання завдань жінка встановила приховану мінікамеру на своєму велосипеді та фіксувала переміщення біля військових об'єктів. Фото та відеозаписи з прив'язкою до карти вона передавала своєму куратору через месенджер.

Співробітники СБУ вчасно виявили підозрювану та задокументували кожен етап її співпраці з окупантами. Крім того, було вжито заходів щодо захисту позицій української оборони в регіоні.

На завершальному етапі спецоперації агентку затримали на місці злочину — у момент, коли вона знімала прикордонний міст, готуючи маршрут для російського ДРГ. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за цей тиждень СБУ затримала чотирьох агентів російських спецслужб. Троє з них – військовослужбовці.