ЗС РФ захопили позиції біля Сіверська: ситуація на фронті

Штурмова група російських військ зайняла одну з позиційних висот на схід від міста Сіверськ (Донецька область). Про це повідомляється в Telegram-каналі «Скадовський захисник», де опубліковано супутникове фото з підтвердженням зміни лінії фронту.
На наданому знімку видно, що російські сили просунулися полем, витіснивши українські підрозділи з укріпленої позиції. Згідно з геолокаційними даними, йдеться про ділянку на південний схід від Сіверська — між населеними пунктами Верхньокам’янське та Новоселівка.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що на Сіверському напрямку українські бійці успішно відбили сім штурмових атак поблизу критично важливих населених пунктів — Григорівка і Виїмка.
Ключові населені пункти на північному напрямку — Виїмка і Григорівка, утримання яких критичне для оборони Сіверська.
Оборона цих сіл відіграє ключову роль, адже в разі їхньої втрати противник може отримати тактичну можливість для охоплення Сіверська з двох флангів — з півночі та півдня.
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