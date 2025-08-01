ЗС РФ захопили позиції біля Сіверська: ситуація на фронті

Російські війська захопили укріплену позицію на схід від Сіверська.

Штурмова група російських військ зайняла одну з позиційних висот на схід від міста Сіверськ (Донецька область). Про це повідомляється в Telegram-каналі «Скадовський захисник», де опубліковано супутникове фото з підтвердженням зміни лінії фронту.



На наданому знімку видно, що російські сили просунулися полем, витіснивши українські підрозділи з укріпленої позиції. Згідно з геолокаційними даними, йдеться про ділянку на південний схід від Сіверська — між населеними пунктами Верхньокам’янське та Новоселівка.



Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що на Сіверському напрямку українські бійці успішно відбили сім штурмових атак поблизу критично важливих населених пунктів — Григорівка і Виїмка.

Ключові населені пункти на північному напрямку — Виїмка і Григорівка, утримання яких критичне для оборони Сіверська.

Оборона цих сіл відіграє ключову роль, адже в разі їхньої втрати противник може отримати тактичну можливість для охоплення Сіверська з двох флангів — з півночі та півдня.