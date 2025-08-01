У Краматорську зранку зафіксовано 5 ударів російськими безпілотниками

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З 10 години ранку 1 серпня у місті Краматорськ Донецької області зафіксовано 5 атак ударних дронів. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

Зазначається, що російські військові завдали ударів за допомогою БПЛА по промисловій зоні, критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Наслідки російських авіаударів встановлюються, заявили у МВА.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 1 серпня, близько 10:30 у місті Краматорськ Донецької області пролунав вибух. Частина міста залишилася без електропостачання.