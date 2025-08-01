Троє дорослих та діти у лікарні: хроніка атак на Дніпропетровщину 1 серпня

Внаслідок російських атак Дніпропетровської області, 1 серпня, постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила Національна поліція України.

Вранці під обстріл потрапила Покровська громада. Декілька приватних будинків отримали руйнування. В одному з будинків рятувальники витягли з-під завалів двох дітей — 4-річного хлопчика та 15-річну дівчину. Обох було госпіталізовано.

Окупант також атакував Васильківську, Українську та Миколаївську громади Синельниківського району. В результаті постраждала жінка. Пошкоджено фермерські господарства, ліцей, поштове відділення та житлові будинки.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину. ФОТО Національної поліції України

Крім того, російська армія спрямувала FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади. Поцілили по автошляху, внаслідок чого травми отримав 25-річний водій цивільного автомобіля.

Нагадаємо, Росія не припиняє атакувати міста України. З 10-ї години ранку 1 серпня у місті Краматорськ Донецької області зафіксовано 5 атак ударних дронів.