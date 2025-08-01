У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці призупинили подачу води через відключення насосів

У зв'язку із раптовим аварійним відключенням електропостачання на насосній станції призупинено подачу води на три міста північного регіону Донецької області.
Про це повідомив диспетчер Дружківського виробничого управління водно-каналізаційного господарства (ВУВКГ).
Зазначається, що повністю припинено подачу води на міста Дружківка та Костянтинівка.
На Краматорськ – частково.
У ВУВКГ заявили, що спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми.
Раніше повідомлялося, що з 10 години ранку 1 серпня в місті Краматорськ Донецької області зафіксовано 5 атак ударних дронів.
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