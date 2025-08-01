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Вранці село Добропілля потрапило під російський обстріл: є поранені

01 серпня 2025, 16:37

Вранці село Добропілля потрапило під російський обстріл: є поранені

Росіяни атакували Донеччину. Росіяни атакували Донеччину.

У п'ятницю вранці, 1 серпня, російські військові завдали удару по селу Добропілля Криворізької селищної військової адміністрації Донецької області за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок атаки двоє мирних жителів отримали поранення. Також пошкоджено два приватні житлові будинки та господарську споруду.



На місці події виникла пожежа складської будівлі. Рятувальники ліквідували спалах на площі 400 кв. м і запобігли подальшому поширенню вогню.

Раніше ми писали, що з 10 години ранку 1 серпня у місті Краматорськ Донецької області зафіксовано 5 атак ударних дронів.

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