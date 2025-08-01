У Краматорську російський дрон влучив у багатоповерховий будинок: палають квартири

Краматорськ: пожежа виникла у квартирі багатоповерхового будинку після влучання безпілотника. Фото: Оперативний Краматорськ

Російські військові від самого ранку 1 серпня атакують безпілотниками місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

До 16:30 зафіксовано не менше 8 влучань у житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок одного з влучань спалахнули квартири у багатоповерхівці на 17-й ділянці. На місці працюють рятувальники.

О 14:57 зафіксовано удар БПЛА у районі будівлі Краматорської міської ради.

Також один з ударів о 14:13 припав у дерева біля будівлі Краматорської міськради.

Пізніше ще один російський дрон поцілив у багатоповерховий будинок. Там виникли пожежі на двох поверхах.

За повідомленням Краматорської МВА, у зв'язку з тривожною ситуацією з безпеки та аварійними відключеннями світла, громадський транспорт у Краматорську на всіх маршрутах сьогодні працював до 17:00.

Нагадаємо, у зв'язку з раптовим аварійним відключенням електропостачання на насосній станції повністю або частково було припинено подачу води на три міста північного регіону Донецької області — Дружківку, Костянтинівку та Краматорськ.