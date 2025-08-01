Війська РФ просунулися в Часовому Яру та Торецьку: DeepState показав нові дані

Глава Кремля Володимир Путін слідом за російським Міноборони заявив про взяття міста Часів Яр у Донецькій області.



«Ми вже чули, що це не відповідає дійсності — я можу вас запевнити, що це повністю відповідає дійсності», — сказав Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком на Валаамі.



Президент України Володимир Зеленський назвав напередодні дезінформацією повідомлення Міноборони Росії про взяття міста. Центр протидії дезінформації також спростував слова Путіна.



31 липня на карті аналітичного проєкту DeepState значну частину території міста було позначено як «сіру зону» без стійкого контролю однієї зі сторін.



Сьогоднішні дані показують, що російські окупаційні війська просунулися у Часовому Яру та Торецьку.



«Противник просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаї, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцева», — йдеться у повідомленні DeepState.

Карта DeepState зараз показує, що під контролем російських військ тільки східна частина міста.