У Сіверську росіяни підірвали чоловіка зі знайденим FPV-дроном

Чоловік підібрав ворожий FPV-дрон на оптоволокні, залишений у засідці на дорозі. Сіверськ, Донеччина.

У Сіверську (Донецька область) місцевий житель став жертвою російського FPV-дрона, який, імовірно, був замаскований у засідці біля дороги й підключений до оптоволоконного кабелю. Відео оприлюднила 118 ОБрТрО «Черкаські тереошники».



Чоловік виявив дрон і з невідомих причин забрав його із собою. За попередньою версією, росіяни дистанційно підірвали пристрій, унаслідок чого він загинув.



Цей випадок підтверджує небезпеку кинутих ворожих БПЛА — особливо тих, що можуть бути заміновані або підключені до системи дистанційного підриву.

Раніше повідомлялося, що штурмова група російських військ зайняла одну з висот на схід від міста Сіверськ у Донецькій області.