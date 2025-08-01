У Сіверську росіяни підірвали чоловіка зі знайденим FPV-дроном

У Сіверську (Донецька область) місцевий житель став жертвою російського FPV-дрона, який, імовірно, був замаскований у засідці біля дороги й підключений до оптоволоконного кабелю. Відео оприлюднила 118 ОБрТрО «Черкаські тереошники».
Чоловік виявив дрон і з невідомих причин забрав його із собою. За попередньою версією, росіяни дистанційно підірвали пристрій, унаслідок чого він загинув.
Цей випадок підтверджує небезпеку кинутих ворожих БПЛА — особливо тих, що можуть бути заміновані або підключені до системи дистанційного підриву.
Раніше повідомлялося, що штурмова група російських військ зайняла одну з висот на схід від міста Сіверськ у Донецькій області.
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