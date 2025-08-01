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Екіпаж «Білий янгол» показав кадри евакуації під вибухи у Покровську

01 серпня 2025, 18:57

Екіпаж «Білий янгол» показав кадри евакуації під вибухи у Покровську

У Покровську відбувається евакуація. Фото: поліція У Покровську відбувається евакуація. Фото: поліція

Нещодавно поліцейський екіпаж «Білий янгол» та волонтери під вибухи на шаленій швидкості забирали мешканців з різних районів прифронтового Покровська. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Серед евакуйованих — жінка, яка дивом вижила після прямого влучення снаряда в її будинок. Її батьки загинули.

«Мама та тато згоріли, а я встигла вискочити», — розповіла постраждала.

За словами однієї з евакуйованих, у дворі будинку поховала близьку людину. Інша літня мешканка внаслідок російського обстрілу отримала уламкове поранення ноги.

Правоохоронці доправили цивільних до лікарні, а решта врятованих за допомогою волонтерів вирушила до тилових регіонів країни.

Раніше ми писали, що російські окупанти намагалися атакувати поліцейський екіпаж «Білий ангел» під час чергової евакуації цивільних із прфіронтового Покровська. Правоохоронцям удалося збити безпілотник російської армії.

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