На Хмельниччині дитина підірвалася на невідомому предметі

У селі Жилінці Ярмолинецької громади на Хмельниччині 1 серпня стався нещасний випадок за участю дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«12-річний хлопчик, учень 8-го класу, перебуваючи в гостях у знайомого, підібрав на землі невідомий предмет, який вибухнув у нього в руці. В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що у дитини травматична ампутація пальців правої руки.
Поліцейські зупинили кровотечу, наклавши джгут до приїзду бригади швидкої допомоги.
Потерпілого госпіталізували до травматологічного відділення міської дитячої лікарні.
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