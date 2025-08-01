На Хмельниччині дитина підірвалася на невідомому предметі

На Хмельниччині в руках дитини вибухнув невідомий предмет. Фото: поліція

У селі Жилінці Ярмолинецької громади на Хмельниччині 1 серпня стався нещасний випадок за участю дитини. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«12-річний хлопчик, учень 8-го класу, перебуваючи в гостях у знайомого, підібрав на землі невідомий предмет, який вибухнув у нього в руці. В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у дитини травматична ампутація пальців правої руки.



Поліцейські зупинили кровотечу, наклавши джгут до приїзду бригади швидкої допомоги.



Потерпілого госпіталізували до травматологічного відділення міської дитячої лікарні.



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