Окупанти вдарили по Краматорську: потерпілого госпіталізували

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Внаслідок удару російських військ по Краматорську одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, передає «Суспільне. Донбас».



Росіяни масовано атакували місто за допомогою дронів. Відбулася пожежа у багатоквартирному будинку, постраждалого госпіталізували до опікового відділення.



«Влучення сталося на п'ятий поверх багатоквартирного будинку. Рятувальники локалізували пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Під час атаки чоловік 1953 року народження отримав опіки обох ступнів, різані рани правого пензля», — уточнив він.



Раніше ми писали, що російська армія у п'ятницю, 1 серпня, масово обстріляла Краматорськ Донецької області. Станом на 17:47 відомо вже про 8 ударів по місту.

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