За добу армія РФ вбила двох людей і поранила 10 у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області минулої доби, 1 серпня, загинули двоє людей, крім того, десять цивільних постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 1 серпня росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Покровську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 10 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3386 осіб, отримали поранення — 7735 осіб. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що в ніч на 1 серпня місто Слов'янськ Донецької області в черговий раз зазнало повітряної атаки з боку російських окупаційних військ.

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