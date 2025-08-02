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Цієї ночі ППО збила 45 дронів

02 серпня 2025, 09:44

Цієї ночі ППО збила 45 дронів

ППО збила 45 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 45 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 2 серпня запустила 45 дронів з різних напрямків, а також вісім реактивних БПЛА. Протиповітряна оборона збила 45 російських цілей. Про це повідомили в прес-службі Повітряних сил.

«Противник атакував 53 засобами повітряного нападу: 45 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ — РФ, Гвардійське — Крим, а також 8 швидкісними (реактивними) БПЛА з Брянської області», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БПЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано попадання 8 БПЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) у 2 локаціях.

Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 серпня, загинули двоє людей, крім того, десять цивільних постраждали.

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