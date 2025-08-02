Росіяни обстріляли прифронтової Покровськ: загинули двоє людей

Російські війська минулої доби, 1 серпня, двічі вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як наголошується, об 11:00 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл західної частини міста Покровськ. Внаслідок обстрілу загинула цивільна жінка 1972 року народження. Інформація про пошкодження не надходила.



Крім того, о 13.30 росіяни обстріляли північно-західну частину Покровська. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік 1968 року народження. Інформація про пошкодження не надходила.



Також до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що вночі 31.07.2025 російські окупаційні війська завдали авіаудару (ФАБ-250 з УМПК) по західно-південній частині міста Родинське. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік 1969 року народження. Зруйновано 1 приватне домоволодіння.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 серпня, загинули двоє людей, крім того, десять цивільних постраждали.

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