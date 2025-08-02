Окупанти зруйнували адміністративну будівлю міськгазу у Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Донецькоблгаз

У суботу, 2 серпня, російські окупанти завдали удару по адміністративній будівлі міськгазу в Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив Донецькоблгаз.



Як зазначається, окупанти зруйнували три поверхи офісних приміщень, пошкодили ремонтні майстерні. Ніхто із працівників не постраждав.





«Цей обстріл — черговий доказ того, що росіяни цілеспрямовано б'ють цивільною інфраструктурою і намагаються знищити все, що забезпечує нормальне життя в прифронтових містах», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 1 серпня, двічі вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях