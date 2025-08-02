Російський дрон вдарив по центру Слов'янська: є один постраждалий

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Вночі російська армія атакувала Слов'янськ на Донеччині за допомогою БПЛА типу «шахед». Внаслідок удару один цивільний отримав поранення. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, росіяни вдарили по центру міста, пошкоджено одну з візиток міста — готель «Слов'янськ».

Крім того, пошкоджено багатоповерхівки та гуртожиток. Одна людина поранена.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 1 серпня, двічі вдарили по прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок атак двоє людей загинули.

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