Армія РФ понад 40 разів атакувала Донеччину за добу: Філашкін показав наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ за минулу добу обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари російських військ потрапили три райони Донеччини:



Покровський район. У Білозерському пошкоджено 3 будинки, 4 господарчі споруди, 3 гаражі і 2 автівки. У Мирнограді поранено людину. У Добропіллі Криворізької громади поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові приміщення. У Білицькому і Водянському Добропільської громади поранено по 1 людині. У Покровську загинули 2 людини.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 5 будинків, ще по 1 — у Кривій Луці і Дробишевому. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено готель і 2 багатоповерхівки. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю і промзону. У Староварварівці Олександрівської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки, 3 промбудівлі, адмінбудівлю і газогін; в Іванопіллі пошкоджено інфраструктуру.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 1 серпня, загинули двоє людей , крім того, десять цивільних постраждали.

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