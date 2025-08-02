Війська РФ скинули авіабомби по Костянтинівці

Близько 04:00 ранку російські війська завдали авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами ФАБ-250 по Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Внаслідок одного з вибухів було пошкоджено фасад навчального закладу. На щастя, постраждалих серед цивільного населення немає, проте навчальний заклад зазнав руйнувань», — зазначив він.
Крім того, ще два авіаудари були нанесені територією комунального підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, майстерню, а також техніку, яка щодня забезпечувала життєдіяльність громади.
Інформації про постраждалих та загиблих немає.
Раніше ми писали, що в суботу, 2 серпня, російські купанти завдали удару по адміністративній будівлі міськгазу в Костянтинівці Донецької області.
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