Росіяни знову атакували Слов`янськ: є поранена

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

Близько 12:00 прифронтової Слов'янськ знову потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



За його словами, окупанти використали реактивну систему залпового вогню.



«Район Бетонмашу. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки», — зазначив він.



Лях уточнив, що зараз відомо про одну поранену.



Раніше ми писали, що вночі російська армія атакувала Слов'янськ на Донеччині за допомогою БПЛА типу «шахед». Внаслідок удару один цивільний отримав поранення.

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