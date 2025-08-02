У Дружківці вже семеро постраждалих внаслідок російської атаки

Росіяни атакували Дружківку. Фото: поліція

Вранці у суботу, 2 серпня, росіяни обстріляли центр Дружківки Донецької області, попередньо БПЛА «Герань-2». Зафіксовано щонайменше 8 влучень. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Серед поранених —шість жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік.



Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки, торговий комплекс, три адміністративні будівлі, магазин, 9 цивільних автомобілів.





Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що поранено п'ятьох людей.



Нагадаємо, окупаційні війська РФ за минулу добу обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та постраждалі.

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